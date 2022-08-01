Первая школьная ярмарка начала работу в Новосибирске

Первая школьная ярмарка начала работу в Новосибирске
Первая школьная ярмарка начала работу в Новосибирске
Вчера, 10:46ОбществоФото: atas.info
Первую ярмарку школьных товаров открыли на площади Карла Маркса в Новосибирске 1 августа 2022 года. Продавцы пообещали рекордно низкие цены, но пока за ними никто не ринулся.

В первый день на школьном базаре не многолюдно. Даже пусто, по мнению торговцев.

«Самые организованные покупатели пришли в минуту открытия, но сейчас мы больше занимаемся организацией: раскладываем товары, ценники. Всем напоминаем, что цены будут в этом году ниже прошлогодних», - рассказали Atas.info продавцы на ярмарке.

Редкие посетители уточняют, насколько подорожало. Однако точно им ответить пока не могут. Это будет ясно, когда все продавцы разложат свой товар.

Фото:atas.info

Торговцы не торопятся, зная, что сегодня наплыва покупателей не предвидится. Ажиотаж ждут во второй декаде августа.

Напомним, 1 августа в Новосибирске открылись школьные ярмарки в центре Ленинского района, а также у ТЦ «Фантазия» и «Континент». Они будут работать с 10 до 20 часов ежедневно вплоть до 1 сентября. Горожане смогут по выгодным ценам одеть детей к школе, купить рюкзаки и канцелярию.

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