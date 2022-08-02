Десантники выехали на «встречку» с флагами ВДВ в Новосибирске

По всей России бывшие десантники отмечают свой служебный праздник – День ВДВ и Новосибирск не стал исключением. Только за сегодня, 2 августа, в регионе произошел не один инцидент, в котором задействованы «голубые береты».

Например, на Горском жилмассиве в Новосибирске едва не произошла авария – десантники выехали с флагами на встречную полосу. Об этом рассказали Atas.info очевидцы. «Все произошло около 10:00 на Горском жилмассиве со стороны улицы Блюхера. На встречную полосу выехал кроссовер Honda CR-V. Из окон у авто видны флаги ВДВ. Водитель чуть ли не врезался в несколько машин, но все обошлось», поделился с Atas.info свидетель. Добавим, что в праздничный день в Новосибирске даже выключили фонтаны и слили воду. Все это нацелено на безопасность. Что еще творят бывшие десантники на День ВДВ 2 августа в Новосибирске, читайте тут.

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