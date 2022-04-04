Сбежавшую из дома 16-летнюю девочку разыскивают в Новосибирске

Волонтёры и полицейские вторую неделю ищут сбежавшую из дома в Новосибирске 16-летнюю девушку Ларису Алексееву. Подробности исчезновения несовершеннолетней раскрыли в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Девочка ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска утром 23 марта. С этого дня она не выходила на связь, а родные призвали на помощь волонтёров только сегодня, 4 апреля.
«Ранее девочка уже сбегала из дома неоднократно. Она приехала в Новосибирск с семьей недавно из другого региона. Сейчас собираем информацию о её возможном местонахождении», - рассказала Atas.info руководитель отряда Алеся Яблонских.
На пропавшую Ларису Алексееву составили ориентировку. Известно, что её рост 153 сантиметра, волосы темно-русые, глаза зеленые. В день пропажи была одета в синий пуховик, чёрные джинсы. У неё пирсинг на носу.