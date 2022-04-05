Когда отключат отопление в домах Новосибирска в апреле 2022: официальная информация

Когда отключат отопление в домах Новосибирска в апреле 2022: официальная информация
Когда отключат отопление в домах Новосибирска в апреле 2022: официальная информация
Сегодня, 10:20ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Отопление жилых домов в Новосибирске могут отключить уже в середине апреля 2022 года. Когда закончится отопительный сезон - в материале Atas.info

Отопительный сезон в Новосибирске может завершиться в середине апреля или во время майских праздников в 2022 году, если среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 градусов.

Какого числа отключали отопление в Новосибирске за последние три года?

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённым постановлением Правительства РФ: Отопительный сезон можно завершить после окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура было выше +8 градусов.

  • В 2021 году отопительный сезон завершили 5 мая.
  • В 2020 году отопление отключили 23 апреля.
  • В 2019 году дома от теплоснабжение были отключены 10 мая.

Когда начнут снижать жар в батареях

Температуру в батареях понижают тоже ежегодно, когда температура еще недостаточно высокая для отключения отопления, но в домах уже жарко.

СГК может начать снижать интенсивность ориентировочно с 10 апреля, когда температура начнет стремительно расти вверх.

Когда погода в Новосибирске достигнет показателей для отключения отопления

По данным сервиса погоды «Gismeteo», в Новосибирске уже 4 апреля температура достигла +8 градусов, которые необходимы для планов об остановке отопительного сезона – такая погода должна продержаться в течение пяти дней, что сейчас и наблюдается. 13 апреля температура воздуха резко вырастет до +13 градусов, а спустя день до +16. Затем следующие два дня будет +16 и +18 градусов днем, а ночью потеплеет до +5.

Фото:gismeteo.ru

В конце месяца ожидается похолодание и дожди. С 21 апреля температура в Новосибирске будет держаться на уровне +6-8 градусов, что тоже вполне достаточно для отключения отопления.

«Яндекс.Погода» прогнозирует почти такие же показатели, а на некоторые дни даже теплее. Сегодня, 5 апреля, температура должна достигнуть +12 градусов днем, 6 апреля потеплеет до +14 градусов, а затем на три дня похолодает до +5-9 градусов, но резко температура воздуха возрастет до +19 градусов уже 14 апреля.

Фото:Яндекс.Погода

Напомним, что по прогнозу специалистов, лето будет жарким и солнечным. В июле и августе вероятность количества осадков составит 60-70%. Начало осени тоже ожидается в пределах нормы.

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