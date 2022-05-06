Людям предложили уволиться с убыточного завода в Новосибирской области

Региональные власти заявили, что Камнереченский завод в Новосибирской области является очень убыточным. В свою очередь, сами работники рассказывают, что их руководства вынуждает увольняться по собственному желанию.

Региональные власти заявили, что Камнереченский завод в Новосибирской области является очень убыточным. В свою очередь, сами работники рассказывают, что их руководства вынуждает увольняться по собственному желанию. По данным правительства региона, предприятие было переведено в вынужденный простой из-за убыточности – это происходит уже на протяжении пяти лет, а причиной является старое оборудование, но а нового никто так и не покупает. Работники завода не хотят покидать свое привычное место работы, но их почти заставляют увольняться по собственному желанию. При этом некоторых работников пообещали трудоустроить в Горновском заводе. В свою очередь власти предложили работодателю организовать временное трудоустройство работникам и при необходимости переобучить их. Обращений в прокуратуру так и не поступало, но в скором времени это может произойти.

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