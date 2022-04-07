Детей не довезли до школы из-за подтопления дорог в Новосибирской области

В четверг, 7 апреля 2022 года, 52 школьника не попали на уроки из-за глубоких переливов на трассах Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог региона (ТУАД).
По данным ведомства, до школы не смогли подвезти детей из Краснозерского и Коченевского районов. Там специалисты зафиксировали 28 подтоплений талой водой дорог и обочин.
Кроме того, масштабные потопы отметили на трассах в Тогучинском, Усть-Таркском, Искитимском районах. Всего за последние дни дорожники устранили 57 подобных случаев.
«Силами подрядных организаций организован подвоз инертных материалов, отвод талых вод, откачка воды. Обочины обследованы на предмет повреждений и деформации. Их не выявлено. Дороги не закрывались, ограничения проезда не было. На сегодняшний день проезд есть везде», - пишет пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
Специалисты держат ситуацию на контроле. Они напомнили, что в дни весеннего паводка водителям стоит соблюдать скоростной режим и быть внимательными.