Детей не довезли до школы из-за подтопления дорог в Новосибирской области

Детей не довезли до школы из-за подтопления дорог в Новосибирской области
Детей не довезли до школы из-за подтопления дорог в Новосибирской области
Сегодня, 08:03ОбществоФото: ТУАД
За минувшие сутки дорожники зафиксировали 28 случаев глубоких переливов.

В четверг, 7 апреля 2022 года, 52 школьника не попали на уроки из-за глубоких переливов на трассах Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог региона (ТУАД).

По данным ведомства, до школы не смогли подвезти детей из Краснозерского и Коченевского районов. Там специалисты зафиксировали 28 подтоплений талой водой дорог и обочин.

Кроме того, масштабные потопы отметили на трассах в Тогучинском, Усть-Таркском, Искитимском районах. Всего за последние дни дорожники устранили 57 подобных случаев.

«Силами подрядных организаций организован подвоз инертных материалов, отвод талых вод, откачка воды. Обочины обследованы на предмет повреждений и деформации. Их не выявлено. Дороги не закрывались, ограничения проезда не было. На сегодняшний день проезд есть везде», - пишет пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

Специалисты держат ситуацию на контроле. Они напомнили, что в дни весеннего паводка водителям стоит соблюдать скоростной режим и быть внимательными.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы