Детей не довезли до школы из-за подтопления дорог в Новосибирской области

«Силами подрядных организаций организован подвоз инертных материалов, отвод талых вод, откачка воды. Обочины обследованы на предмет повреждений и деформации. Их не выявлено. Дороги не закрывались, ограничения проезда не было. На сегодняшний день проезд есть везде», - пишет пресс-служба ТУАД Новосибирской области.