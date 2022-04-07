Осужденных могут трудоустроить на птицефабрику в Новосибирске

Новосибирская птицефабрика готова принять на работу 50 осуждённых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.
В среду, 6 апреля, генерал-майор внутренней службы Алан Купеев обсудил вопрос трудоустройства осуждённых с региональными предприятиями. ООО «Новосибирская птицефабрика» согласилось принять на работу 50 человек, которых приговорили к принудительным работам.
В ГУФСИН отметили, что для каждого осуждённого будут подбирать работу, опираясь на навыки. Представители других организаций подчеркнули, что заключённые добросовестно отбывают наказание и для них найдутся рабочие места.