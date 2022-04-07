Осужденных могут трудоустроить на птицефабрику в Новосибирске

Осужденных могут трудоустроить на птицефабрику в Новосибирске
Осужденных могут трудоустроить на птицефабрику в Новосибирске
Сегодня, 14:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Предприятие готово выделить для заключённых 50 рабочих мест.

Новосибирская птицефабрика готова принять на работу 50 осуждённых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

В среду, 6 апреля, генерал-майор внутренней службы Алан Купеев обсудил вопрос трудоустройства осуждённых с региональными предприятиями. ООО «Новосибирская птицефабрика» согласилось принять на работу 50 человек, которых приговорили к принудительным работам.

В ГУФСИН отметили, что для каждого осуждённого будут подбирать работу, опираясь на навыки. Представители других организаций подчеркнули, что заключённые добросовестно отбывают наказание и для них найдутся рабочие места.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы