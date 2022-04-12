Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела на подготовку в США

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела на подготовку в США

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела на подготовку в США

Сегодня, 12:40
Общество
Фото: центр подготовки космонавтов
«Роскосмос» продолжит сотрудничество с Америкой в условиях санкций.

Единственная женщина в российской команде космонавтов Анна Кикина из Новосибирска улетела в Хьюстон (США), чтобы ознакомиться с устройством модулей американской МКС. Об этом сообщает «Роскосмос».

Осенью этого года Анна полетит на корабле Crew Dragon к Международной космической станции. А «Союз» доставит на орбиту американца Фрэнка Рубио.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в разговоре с «Российской газетой», что Россия не собирается нарушать договорённостей о сотрудничестве с Западом. Совместные программы продляться до 2024 года.

Однако российская государственная корпорация продолжит ожидать решения Правительства РФ по поводу перекрестных полетов.

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