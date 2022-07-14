Гигантский гриб с «уродством» нашли дети под Новосибирском

Гигантский гриб с «уродством» нашли дети под Новосибирском
Гигантский гриб с «уродством» нашли дети под Новосибирском
Вчера, 16:28ОбществоФото: Грибы и грибные места Новосибирска и НСО
Необычный сросшийся гриб-мутант обнаружили дети под Новосибирском. Об этом написала их мама в сообществе грибников во «ВКонтакте», а Atas.info узнал, что это за явление.

По словам женщины, её дочери нашли огромный гриб странной формы недалеко от станции Иня-Восточная. Она предположила, что такой гигант мог вырасти путем слияния с другими грибами. Могут ли дикоросы срастись в один, наша редакция узнала у эксперта.

«Конечно, да. Такое явление в народе называют грибной гиф - это «уродство». Находясь в почве, молодой гриб срастается со старым, который уже на поверхности. Но при таком процессе получившейся дикорос зачастую слабый и даже в руках может рассыпаться. Есть я бы его не советовала, так как неизвестно, какого рода грибы скрестились и сколько им лет», - пояснила Atas.info сибирский биолог Татьяна Сафиуллина.

Напомним, ранее жители Новосибирской области нашли гриб в форме фаллоса.

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