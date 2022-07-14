Председатель СК Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске

Председатель СК Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске
Председатель СК Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске
Вчера, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, есть ли нарушения прав жителей Новосибирска, которые живут между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками. Ранее горожане пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку.

Новосибирцы обратились в СК РФ с жалобой на мусорный полигон «Левобережный». Уже не раз встречались предположения, что на объекте нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, которые негативно влияют на природу.

После этого Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области начать проверку по этому обращению и подготовить доклад. Исполнение этого поручения стоит на контроле в центральном аппарате СК.

Напомним, в пригороде Новосибирска на левом берегу Оби планируется строительство большого мусорного полигона, который будет расположен рядом с населенными пунктами.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостимусормусорная концессия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы