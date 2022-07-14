Председатель СК Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, есть ли нарушения прав жителей Новосибирска, которые живут между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками. Ранее горожане пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку.

Новосибирцы обратились в СК РФ с жалобой на мусорный полигон «Левобережный». Уже не раз встречались предположения, что на объекте нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, которые негативно влияют на природу. Правительство и депутаты обсуждают проект концессионных соглашений по полигонам После этого Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области начать проверку по этому обращению и подготовить доклад. Исполнение этого поручения стоит на контроле в центральном аппарате СК. Напомним, в пригороде Новосибирска на левом берегу Оби планируется строительство большого мусорного полигона, который будет расположен рядом с населенными пунктами.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

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