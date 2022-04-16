Новосибирских школьников предупредили о штрафах за порчу воинских могил

В Новосибирской области учащихся школ города Куйбышева предупредили о наказании за порчу воинских могил, памятников и стел. Правовую лекцию прочитала полковник юстиции СУ СК России по региону Олеся Каменева.
Школьникам объяснили, что за повреждение мемориалов и захоронений военных предусмотрена уголовная ответственность. В одних случаях это штраф в размере до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы, а также лишение свободы до 3 лет.
Офицер рассказала о подобных преступлениях детей из собственной следственной практики. И кроме того, поделилась советами, как избежать негативных явлений.