QR-коды отменили 18 марта в кинотеатрах и детских центрах в Новосибирске

QR-коды отменили 18 марта в кинотеатрах и детских центрах в Новосибирске
QR-коды отменили 18 марта в кинотеатрах и детских центрах в Новосибирске
Сегодня, 07:34ОбществоФото: pixabay.com
Без кода можно посетить аттракционы, театры, цирк и выставки.

QR-коды отменили 18 марта в кинотеатрах и детских центрах в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал соответствующее постановление.

Сегодня, 18 марта, без QR-кода можно посещать театры, развлекательные центры для детей, кинотеатры, концертные залы, цирки и выставки. Также без кода можно посетить аттракционы, игровые комнаты, базы отдыха, санатории и гостиницы.

С 1 апреля в Новосибирске отменят QR-код при посещении официальных спортивных мероприятий. Однако отметим, что участники должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Помимо этого, Андрей Травников поддержал отмену масочного режима. В СМИ предполагают, что его отменят уже с 21 марта.

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