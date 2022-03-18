QR-коды отменили 18 марта в кинотеатрах и детских центрах в Новосибирске

С 1 апреля в Новосибирске отменят QR-код при посещении официальных спортивных мероприятий. Однако отметим, что участники должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Помимо этого, Андрей Травников поддержал отмену масочного режима. В СМИ предполагают, что его отменят уже с 21 марта.