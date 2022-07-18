Жители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалки

Жители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалки
Жители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалки
18 июля, 17:53ОбществоФото: АСТ-54
Мусорный полигон так крупно разгорелся в Коченевском районе Новосибирской области в прошлые выходные, что запах и густой дым добрался до жителей пригорода. Сибиряки обсудили эту проблему в соцсетях.

По словам новосибирцев, пожар на свалке в районе села Прокудское начался ещё в субботу, 16 июля. Однако на тушении работали всего по 2 единицы техники оперативных ведомств, и это не помогло ликвидировать возгорание оперативно.

«Воняло ужасно целый день или горевшей кожей, или покрышками. Дымка накрыла всё, даже окна пришлось закрывать и париться дома», - рассказала Atas.info одна из очевидцев, жительница села Прокудское Елена.

Женщина также отметила, что мусорный полигон продолжает гореть и сейчас. Но при этом на месте работает в 3 раза больше хозяйственной и пожарной техники. Неприятный запах уже добрался даже до жителей пригорода Новосибирска.

По информации администрации сельсовета, сегодня, 18 июля, свалку засыпали грунтом на 10%. В скором времени организуют подвоз дополнительного для тушения горения.

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НовосибирскНовосибирская областьпожармусорсвалки
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