Жители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалки

По словам новосибирцев, пожар на свалке в районе села Прокудское начался ещё в субботу, 16 июля. Однако на тушении работали всего по 2 единицы техники оперативных ведомств, и это не помогло ликвидировать возгорание оперативно.
«Воняло ужасно целый день или горевшей кожей, или покрышками. Дымка накрыла всё, даже окна пришлось закрывать и париться дома», - рассказала Atas.info одна из очевидцев, жительница села Прокудское Елена.
Женщина также отметила, что мусорный полигон продолжает гореть и сейчас. Но при этом на месте работает в 3 раза больше хозяйственной и пожарной техники. Неприятный запах уже добрался даже до жителей пригорода Новосибирска.
По информации администрации сельсовета, сегодня, 18 июля, свалку засыпали грунтом на 10%. В скором времени организуют подвоз дополнительного для тушения горения.