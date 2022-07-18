Жители пригорода Новосибирска пожаловались на едкую вонь от горящей свалки

Мусорный полигон так крупно разгорелся в Коченевском районе Новосибирской области в прошлые выходные, что запах и густой дым добрался до жителей пригорода. Сибиряки обсудили эту проблему в соцсетях.

По словам новосибирцев, пожар на свалке в районе села Прокудское начался ещё в субботу, 16 июля. Однако на тушении работали всего по 2 единицы техники оперативных ведомств, и это не помогло ликвидировать возгорание оперативно. «Воняло ужасно целый день или горевшей кожей, или покрышками. Дымка накрыла всё, даже окна пришлось закрывать и париться дома», - рассказала Atas.info одна из очевидцев, жительница села Прокудское Елена. Женщина также отметила, что мусорный полигон продолжает гореть и сейчас. Но при этом на месте работает в 3 раза больше хозяйственной и пожарной техники. Неприятный запах уже добрался даже до жителей пригорода Новосибирска. По информации администрации сельсовета, сегодня, 18 июля, свалку засыпали грунтом на 10%. В скором времени организуют подвоз дополнительного для тушения горения.

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