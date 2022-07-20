Очередной вонючий гриб в форме фаллоса нашли в лесу под Новосибирском

Любительница тихой охоты из Новосибирска Анна отыскала в лесном массиве пригорода гриб неприличной формы. Этой находкой уже не раз делились грибники в соцсетях.

«Вчера нашла вот такие грибы:)», - написала сибирячка в грибном сообществе во «ВКонтакте». По словам микологов, это редкий несъедобный гриб Мутинус Равенеля. Обыватели называют его гриб-фаллос из-за его необычной формы. «Мутинус занесен в Красную книгу России. Всех постоянно интересует этот гриб из-за формы. Он и правда похож на пенис животного – а размер дикороса может достигать 8 см. Его есть я бы не советовала. Во-первых, в нем особо нет полезных свойств, во-вторых, он очень вонючий и не приятный», - рассказала Atas.info миколог-любитель Евгения Сафонова. В природе «сморчок вонючий» встречается достаточно часто. Особенно он хорошо уродился в этом году. Новосибирцы замечали поляны этого гриба в Академгородке, в парках города, недалеко от населенных пунктов в районах региона. Они не привередливы, и могут расти при любых условиях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter