Директор «МКС-Новосибирск» связал обыски с мусорной забастовкой

Исполнительный директор крупной управляющей компании «МКС-Новосибирск» Иван Волков рассказал, что в его рабочем кабинете 20 апреля был обыск – он связывает это с мусорной забастовкой.
«Обыск был проведен в моем кабинете, на мой взгляд, непонятными людьми с непонятной целью. Я считаю, что это заказное дело, в обстоятельствах которого будет разбираться СК», - сказал Волков.
Он уточнил, что в ближайшее время подаст заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
«У меня есть версия, что нас пытаются аффилировать с мусорным конфликтом с «Арктикой Сити», возможно, оттуда ветер дует, и нас таким образом вынуждают сделать то, что хочет регоператор», - отметил Волков.
Напомним, ранее стало известно, что мусоровывозящая компания «Артика Сити» объявила о приостановке работы с 20 апреля в связи с затянувшимся кризисом. «Эко Транс-Н» приостановил сбор и транспортировку на завод раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченево. Ещё в минувшую субботу свыше 80 машин не вышли на сбор отходов в Новосибирске и области. Оказалось, что им не хватило техники для работы.