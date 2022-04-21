Директор «МКС-Новосибирск» связал обыски с мусорной забастовкой

Директор «МКС-Новосибирск» связал обыски с мусорной забастовкой
Директор «МКС-Новосибирск» связал обыски с мусорной забастовкой
Сегодня, 20:06ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Руководитель «МКС-Новосибирск» хочет пожаловаться главе СК РФ Александру Бастрыкину

Исполнительный директор крупной управляющей компании «МКС-Новосибирск» Иван Волков рассказал, что в его рабочем кабинете 20 апреля был обыск – он связывает это с мусорной забастовкой.

«Обыск был проведен в моем кабинете, на мой взгляд, непонятными людьми с непонятной целью. Я считаю, что это заказное дело, в обстоятельствах которого будет разбираться СК», - сказал Волков.

Он уточнил, что в ближайшее время подаст заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«У меня есть версия, что нас пытаются аффилировать с мусорным конфликтом с «Арктикой Сити», возможно, оттуда ветер дует, и нас таким образом вынуждают сделать то, что хочет регоператор», - отметил Волков.

Напомним, ранее стало известно, что мусоровывозящая компания «Артика Сити» объявила о приостановке работы с 20 апреля в связи с затянувшимся кризисом. «Эко Транс-Н» приостановил сбор и транспортировку на завод раздельно собираемых отходов в Новосибирске и Коченево. Ещё в минувшую субботу свыше 80 машин не вышли на сбор отходов в Новосибирске и области. Оказалось, что им не хватило техники для работы.

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