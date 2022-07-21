Новосибирца уволили из ГУФСИН из-за украинского паспорта

ГУФСИН по Новосибирской области уволил сотрудника с украинским паспортом. Мужчина переселился из Донбасса в Россию ещё в 2014 году.

Как пишет «Прецедент», мужчина получил российское гражданство и устроился в колонию, где проработал около 3 лет. Весной 2022 года сибиряк должен был заступить на офицерскую должность, но его кандидатуру в последний момент отвергли в Управление отдела кадров ФСИН России. Кроме того, мужчину вовсе уволили из органов. Как объяснил собеседник, причиной увольнения стало отсутствие документов, подтверждающих выход из гражданства Украины. А иностранный паспорт он должен был сдать в консульство. По информации ГУФСИН Новосибирской области, сотрудника уволили из-за предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу.

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