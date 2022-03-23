Травников призвал новосибирских производителей поторопиться занять рынок

Травников призвал новосибирских производителей поторопиться занять рынок
Травников призвал новосибирских производителей поторопиться занять рынок
Сегодня, 06:58ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
С уходом из России зарубежных брендов сибирякам посоветовали воспользоваться ситуацией.

Производителям товаров и продуктов из Новосибирской области следует поторопиться занять место на отечественном рынке. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» 23 марта.

«Сибирским производителям нужно воспользоваться ситуацией и побыстрее занять нишу рынка, которая образовалась с уходом западных брендов», − губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что возможность открыть бизнес появилась у IT-отрасли, а также у производителей инструментов, запчастей, средств гигиены и бытовой химии и косметических отраслей. Отечественная продукция сейчас необходима.

Кроме того, губернатор рассказал, что в России, включая Новосибирскую область, ряд продуктов в профиците. Например, молока производят больше, чем употребляют, тоже касается свинины, зерна, мяса птицы, яиц, овощей.

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