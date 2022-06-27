Ребенок голодный: в Новосибирске горе-мать с младенцем на руках просит деньги на пиво

В Новосибирске мать с младенцем на руках просит деньги у прохожих на пиво

Жители Новосибирска бьют тревогу – на левом берегу женщина побирается с младенцем на руках. Мать просит деньги якобы на пеленки, но тратит их на алкоголь.

Видео с одного из инцидентов опубликовали очевидцы в соцсетях. По словам свидетелей, таким образом жизни женщина зарабатывает более двух-трех месяцев. Она ходит с грудничком и просит у прохожих деньги на питание ребенку. Ее каждый день замечают у ТРЦ «МЕГА», Карла Маркса, а также в Матрешкином дворе. «Живет она сама в Матрешкином дворе. Была замечена пьяной. Один раз купила пиво, а коляску с ребенком оставила с прохожей школьницей и ушла домой. Через некоторое время выбежала и вспомнила, что забыла ребенка», рассказывает соседка матери. Кроме того, сожитель женщины тоже плохо относится к ребенку. Однажды, по словам очевидцев, он кинул пеленку в лицо младенцу. Малыш постоянно голодный, а напоить его могут молоком из холодильника. В ГУ МВД обратили внимание на происходящее. Правоохранители отмечают, что могут привлечь сибирячку к ответственности.

«По факту выявленной публикации сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства. Сотрудниками ПДН установлена личность матери ребенка, осуществлен выезд по месту жительства женщины, будут проверены условия содержания и воспитания несовершеннолетнего. Решается вопрос о привлечении законного представителя ребенка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – сообщили в полиции.

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