Актер Марат Башаров подписал договор на выступление новосибирском НОВАТе

В Новосибирске на премьере балета «Конек-Горбунок» в НОВАТе выступил актер Марат Башаров в роли Царя. Театр оперы и балета подписал с ним договор.
Премьера балета пройдет 12 и 13 мая в 19:00, а также 14 мая в 18:00 – это будет день рождения театра. В этих показах примет участие лауреат Государственной премии России Марат Башаров.
Марат Башаров является звездой российского театра и кино, а также популярным телеведущим. Больше всего он многим россиянам и новосибирцам запомнился по шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ.
Напомним, что в феврале в Новосибирске состоялась премьера спектакля с участием Николая Цискаридзе. Артист играл в балете «Тщетная предосторожность». Спектакль был посвящен трагедии в шахте «Листвяжная».