Актер Марат Башаров подписал договор на выступление новосибирском НОВАТе

Актер Марат Башаров подписал договор на выступление новосибирском НОВАТе
Актер Марат Башаров подписал договор на выступление новосибирском НОВАТе
Сегодня, 17:46ОбществоАлександр КондратьевФото: Марат Башаров/Instagram
Премьера балета «Конек-Горбунок» состоится в день рождения театра – 12 мая

В Новосибирске на премьере балета «Конек-Горбунок» в НОВАТе выступил актер Марат Башаров в роли Царя. Театр оперы и балета подписал с ним договор.

Премьера балета пройдет 12 и 13 мая в 19:00, а также 14 мая в 18:00 – это будет день рождения театра. В этих показах примет участие лауреат Государственной премии России Марат Башаров.

Марат Башаров является звездой российского театра и кино, а также популярным телеведущим. Больше всего он многим россиянам и новосибирцам запомнился по шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ.

Напомним, что в феврале в Новосибирске состоялась премьера спектакля с участием Николая Цискаридзе. Артист играл в балете «Тщетная предосторожность». Спектакль был посвящен трагедии в шахте «Листвяжная».

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы