Детские пособия в апреле 2022 года – полный график всех выплат

Детские пособия начнут поступать на банковские карты родителей с 1 апреля 2022 года, но не всем. Государственными структурами утверждён определённый график выплат – разбираемся кому и когда придут деньги.

В апреле пособия получат семьи с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет включительно. К тому же, с начала месяца их размер увеличат на 8,4%. Сколько получат родители, определят специалисты на основе доходов семьи. Пенсионный фонд России отправляет пособия каждого 3 числа месяца. Однако если эта дата выпадает на выходной, деньги приходят раньше – в последний рабочий день. В 2022 году выплаты на детей придут 1 апреля. До 8 апреля начислят выплату на детей до 3 лет из материнского капитала. Получателям пособий через почтовое отделение деньги стоит ждать в период с 4 по 23 апреля. Подать заявление на выплату пособия на детей от трёх до семи лет можно будет по месту фактического жительства. Индексация ежегодно без заявления.

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