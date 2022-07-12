Коллекционный Mercedes-Benz 1960 года продают за 23 млн рублей в Новосибирске

Автомобиль модели 190 SL родстер продается на полмиллиона дешевле, чем оценили специалисты. При этом он в идеальном состояния и был куплен из коллекции в Германии.
Характеристики раритетной машины – бензин 1.9 л, мощность двигателя 105 лошадиных сил, пробег всего 5 400 километров. Версия кабриолета, но с оригинальной жесткой крышей.
Транспорт растаможен после экспертизы, имеется ПТС и стоит в РФ на учете.
Автор объявления готов продать коллекционный автомобиль в кредит, лизинг, а также помочь при регистрации в ГИБДД.