Коллекционный Mercedes-Benz 1960 года продают за 23 млн рублей в Новосибирске

Коллекционный Mercedes-Benz 1960 года продают за 23 млн рублей в Новосибирске
Коллекционный Mercedes-Benz 1960 года продают за 23 млн рублей в Новосибирске
Вчера, 14:48ТранспортАлександр КондратьевФото: Drom.ru
В Новосибирске выставили на продажу коллекционный Mercedes-Benz SL-Class 1960 года выпуска за 23,5 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Drom.ru.

Автомобиль модели 190 SL родстер продается на полмиллиона дешевле, чем оценили специалисты. При этом он в идеальном состояния и был куплен из коллекции в Германии.

Фото:Drom.ru

Характеристики раритетной машины – бензин 1.9 л, мощность двигателя 105 лошадиных сил, пробег всего 5 400 километров. Версия кабриолета, но с оригинальной жесткой крышей.

Транспорт растаможен после экспертизы, имеется ПТС и стоит в РФ на учете.

Автор объявления готов продать коллекционный автомобиль в кредит, лизинг, а также помочь при регистрации в ГИБДД.

Фото:Drom.ru

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