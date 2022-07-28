Ремонт на Гусинобродском шоссе в Новосибирске повлиял на маршрут автобусов

Ремонт на Гусинобродском шоссе в Новосибирске повлиял на маршрут автобусов
Ремонт на Гусинобродском шоссе в Новосибирске повлиял на маршрут автобусов
28 июля, 10:44ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе изменится маршрут автобусов

В связи с ремонтом на Гусинобродском шоссе в Дзержинском районе Новосибирска, меняется схема движения общественного транспорта. Информацию предоставили в городской мэрии.

«С 29 июля до 1 августа на пересечении Гусинобродского шоссе и ул. Доватора закрывается проезд транспорта по средней и левой полосам движения Гусинобродского шоссе со стороны ул. Есенина»,

говорится в сообщении муниципалитета.

С 29 июля до 1 августа изменятся схемы движения автобусов и маршруток. Подробнее:

Автобусы:

- № 30, 95, 98 (в прямом направлении) – ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Доватора, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – ул. Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с ул. Есенина, ул. Лазурная, далее – по действующей схеме;

- № 96 (в прямом направлении) – ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Есенина, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – по действующей схеме;

- № 97 (в прямом направлении) – ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Никитина, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – по действующей схеме.

Маршрутные такси:

- № 14 (в прямом направлении) – ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Никитина, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – по действующей схеме;

- № 18, 19 (в прямом направлении) – ул. Лазурная, безымянный проезд от пересечения ул. Лазурной и ул. Владимира Высоцкого, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на светофоре в районе гипермаркета «Лента», ул. Доватора, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – ул. Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с ул. Есенина, ул. Лазурная, далее – по действующей схеме;

- № 24 (в прямом направлении) – ул. Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с ул. Есенина, Гусинобродское шоссе, ул. Волочаевская, далее – по действующей схеме. В обратном направлении – по действующей схеме;

- № 51 (в прямом направлении) – по действующей схеме. В обратном направлении – ул. Доватора, правый поворот на Гусинобродское шоссе, разворот на пересечении с ул. Есенина, Гусинобродское шоссе, ул. Волочаевская, далее – по действующей схеме.

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