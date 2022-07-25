Длиннющая пробка на Гусинобродском тракте снова сковала Новосибирск

Действительно, по данным 2ГИС, длина пробки составила 4-5 км. Затруднено движение именно по той полосе, которая ведет в Новосибирск. На ней ограничено движение автомобилей из-за дорожных работ. Водители, которые простояли в пробке несколько часов написали: