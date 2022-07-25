Длиннющая пробка на Гусинобродском тракте снова сковала Новосибирск

Posted 25 июля 2022, 01:13
Published 25 июля 2022, 01:13
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
О том, что автомобилисты встали в пробку на этом участке, рассказали Atas.info участники дорожного движения. По их словам затор достигал пяти километров.
Действительно, по данным 2ГИС, длина пробки составила 4-5 км. Затруднено движение именно по той полосе, которая ведет в Новосибирск. На ней ограничено движение автомобилей из-за дорожных работ. Водители, которые простояли в пробке несколько часов написали:
«Больше не езжу в воскресенье с дачи»;
«В Новосибирске есть свой персональный ад — дорожный. Желаю причастным к ежевоскресным мучениям попасть в него».
Напомним, ранее 17 июля четырехкилометровая пробка сковала Гусинобродский тракт в Новосибирске. Выяснилось, что причиной масштабного затора стало ДТП. На дороге врезались два внедорожника. Движение было затруднено настолько, что поток машин был почти полностью остановлен.