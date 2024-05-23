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Автошколы

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400 тысяч на взятках могли заработать полицейский и глава автошколы в Новосибирске
В Новосибирске задержаны сотрудник полиции и директор автошколы, их подозревают в многолетних взятках, сообщает СУ СК РФ по региону.
23 мая, 05:21
Получить водительские права станет сложнее с 1 апреля 2024 года — какие будут правила
В России с 1 апреля 2024 года меняются правила получения водительских прав: они также затронут процесс сдачи практического экзамена на права в ГИБДД.
12 марта, 12:01
2022
Цены на обучение в автошколах поднялись за один день
Сегодня все автошколы города подняли цены на обучение и стоимость курса теперь составляет 45 тысяч вместо прежних 25-30 тысяч рублей.
10 декабря 2022, 07:28

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