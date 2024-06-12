100 тысяч рублей похитил у жительницы Белово курьер из Новосибирска

Пособник телефонных мошенников, житель Новосибирска, забрал 100 тысяч рублей у обманутой ими пенсионерки из Белово, следует из сообщения полиции Кемеровской области.