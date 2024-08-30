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Дмитрий Тимонов

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30 августа
Стало известно имя нового министра строительства Новосибирской области
Дмитрий Тимонов приступил ко временному исполнению обязанности министра строительства Новосибирской области, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.
30 августа, 13:29

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