Дорожная карта России

Шоу-проект "Дорожная карта" - это наш амбициозный транспортный эксперимент
и попытка выяснить: как новые дороги и мосты, открытые в рамках нацпроекта
"Безопасные и качественные дороги" изменили жизни горожан, сократились ли
пробки и стала ли транспортная среда в городах России комфортнее.
Для этого наши эксперты: автоблогер с 10-летним водительским стажем Артем
Коротанов и социолог Дарья Килина вместе с жителями попробуют испытать
транспортные объекты на прочность, городские маршруты – на проходимость, и
проверить уровень кортизола у автомобилистов, проводивших десятки минут в
пробках.
Каждый из испытуемых транспортных объектов появился в последнее
десятилетие и должен был разгрузить городской трафик, но стало ли это
спасением для жителей? Проверим и откроем «Дорожную карту».
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.