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Дорожная карта России

Дорожная карта России

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Шоу-проект "Дорожная карта" - это наш амбициозный транспортный эксперимент и попытка выяснить: как новые дороги и мосты, открытые в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" изменили жизни горожан, сократились ли пробки и стала ли транспортная среда в городах России комфортнее. Для этого наши эксперты: автоблогер с 10-летним водительским стажем Артем Коротанов и социолог Дарья Килина вместе с жителями попробуют испытать транспортные объекты на прочность, городские маршруты – на проходимость, и проверить уровень кортизола у автомобилистов, проводивших десятки минут в пробках. Каждый из испытуемых транспортных объектов появился в последнее десятилетие и должен был разгрузить городской трафик, но стало ли это спасением для жителей? Проверим и откроем «Дорожную карту».
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