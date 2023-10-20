Один мост, избавивший город от пробок

В настоящий момент полную загрузку Бакунинского моста ограничивают две проблемы. Они, как Сцилла и Харибда расположились по разные стороны реки. Одна из них — это «бутылочное горлышко» проезда под ж/д путями между улицами Ерик и Горбатовым переулком. Вероятно, расширение этого проезда окажется не менее затратным, чем сам Бакунинский мост, ведь на время работ придется приостанавливать железнодорожное движение. По официальным заявлениям все технические условия от железнодорожников и ответственных служб уже получены, ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации. Имя другой проблемы — Центральный рынок, который неведомо как еще в 70-е рассек надвое улицу Бакунина, и до сих пор провоцирует пробки в центре города. Эти проблемы неоднозначны и требуют умелых решений. Разговоры о них не утихают как в кабинетах чиновников и прессе, так и среди горожан. Разумно полагать, что и с ним разберутся. Но не верьте на слово, найдите и проверьте следующие цифры.