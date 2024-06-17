Вагон развернуло поперек рельсов при очередном ЧП с трамваем в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска трамвай развернуло поперек рельсов, движение трамваев по улице Дуси Ковальчук остановлено, сообщили очевидцы.