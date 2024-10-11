Лже-газовщиков с Линейной начали судить в Новосибирске

В Новосибирске суд приступил к допросам обвиняемых в трагедии в доме № 39 на Линейной улице, в котором в феврале 2023 года взорвался газ, сообщает пресс-служба ведомства.