Трогательно обратился к умершему сыну чемпион мира из Новосибирска

Чемпион мира и серебряный призер олимпийских игр Иван Стретович из Новосибирска попрощался со своим умершим при рождении сыне, опубликовав трогательный текст в соцсетях.