Пассажиры микроавтобуса «Новосибирск-Кызыл» пострадали в ДТП в Красноярском крае

Ехавший из Новосибирска в Кызыл микроавтобус Меrsedes попал в ночное ДТП на трассе, следует из сообщения Госавтоинспекции по Красноярскому краю.