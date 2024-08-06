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Пассажиры микроавтобуса «Новосибирск-Кызыл» пострадали в ДТП в Красноярском крае

Пассажиры микроавтобуса «Новосибирск-Кызыл» пострадали в ДТП в Красноярском крае

6 августа 2024, 10:29
Фото: Госавтоинспекция по Красноярскому краю
Ехавший из Новосибирска в Кызыл микроавтобус Меrsedes попал в ночное ДТП на трассе, следует из сообщения Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

Водитель микроавтобуса Меrsedes и три пассажира, одному из которых 11 лет, пострадали в результате ДТП в Красноярском крае в ночь на вторник, 6 августа. Автомобиль вез 19 человек из Новосибирска в столицу Тувы город Кызыл, сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

Авария случилась на территории Ужурского района. На 73 километре трассы 43-летний водитель микроавтобуса внезапно выехал на противоположную полосу и врезался в прицеп грузового автомобиля VOLVO. После этого микроавтобус отскочил в тяжелый трактор К-700, расчищавший трассу от последствий сошедшего селя.

Сейчас сотрудники дорожной полиции пытаются восстановить полную картину дорожно-транспортного происшествия. О самочувствии пострадавших пока не сообщается.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Красноярский край#Госавтоинспекция#Микроавтобус#Кызыл
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