Пассажиры микроавтобуса «Новосибирск-Кызыл» пострадали в ДТП в Красноярском крае

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Водитель микроавтобуса Меrsedes и три пассажира, одному из которых 11 лет, пострадали в результате ДТП в Красноярском крае в ночь на вторник, 6 августа. Автомобиль вез 19 человек из Новосибирска в столицу Тувы город Кызыл, сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.
Авария случилась на территории Ужурского района. На 73 километре трассы 43-летний водитель микроавтобуса внезапно выехал на противоположную полосу и врезался в прицеп грузового автомобиля VOLVO. После этого микроавтобус отскочил в тяжелый трактор К-700, расчищавший трассу от последствий сошедшего селя.
Сейчас сотрудники дорожной полиции пытаются восстановить полную картину дорожно-транспортного происшествия. О самочувствии пострадавших пока не сообщается.