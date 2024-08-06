Пассажиры микроавтобуса «Новосибирск-Кызыл» пострадали в ДТП в Красноярском крае

Водитель микроавтобуса Меrsedes и три пассажира, одному из которых 11 лет, пострадали в результате ДТП в Красноярском крае в ночь на вторник, 6 августа. Автомобиль вез 19 человек из Новосибирска в столицу Тувы город Кызыл, сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.