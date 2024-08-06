Из-за долгов новосибирец призывал к терроризму от имени друга

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Петр Ременных обвинялся в ложном доносе на товарища, с которым у него были финансовые споры. Один задолжал другому, поэтому, чтобы отомстить, новосибирец решил искусственно создать видимость того, что его знакомый плохо отзывался об армии России.
Он купил планшет, сим-карту, зарегистрировался в соцсетях и мессенджерах от имени своего знакомого. Злоумышленник желал, чтобы должника привлекли к уголовной ответственности. Он писал разные посты, которые оскорбляли Родину, память защитников ВОВ, а также публично оправдывал терроризм, экстремизм и прочее.
Затем планшет был спрятан на территории дома должника. После этого в гости пришли уже сотрудники ФСБ. Ложного доносчика рассекретили. После расследования уголовного дела, его приговорили к 5 годам колонии. Также ему запретили полноценно пользоваться интернетом на 2,6 лет.