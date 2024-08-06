atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Мужчину осудили

Из-за долгов новосибирец призывал к терроризму от имени друга

6 августа 2024, 06:47
Фото: 1MI
Мужчину осудили
Новосибирец распространял от имени товарища оскорбления ветеранов ВОВ, экстремизм и прочее, подробности сообщили в судебном департаменте.

Петр Ременных обвинялся в ложном доносе на товарища, с которым у него были финансовые споры. Один задолжал другому, поэтому, чтобы отомстить, новосибирец решил искусственно создать видимость того, что его знакомый плохо отзывался об армии России.

Он купил планшет, сим-карту, зарегистрировался в соцсетях и мессенджерах от имени своего знакомого. Злоумышленник желал, чтобы должника привлекли к уголовной ответственности. Он писал разные посты, которые оскорбляли Родину, память защитников ВОВ, а также публично оправдывал терроризм, экстремизм и прочее.

Затем планшет был спрятан на территории дома должника. После этого в гости пришли уже сотрудники ФСБ. Ложного доносчика рассекретили. После расследования уголовного дела, его приговорили к 5 годам колонии. Также ему запретили полноценно пользоваться интернетом на 2,6 лет.

Жительнице Новосибирской области пришлось в суде доказывать, что она не умерла
Узнать подробнее
Читайте также:
Дело банды похитителей из Новосибирска ушло в суд спустя два годаБывшего замначальника полиции будут судить в Новосибирске. В чем его обвиняют?Заподозренного в педофилии новосибирца суд оставил на свободе
#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Суд#Дело
Подпишитесь
Рождаемость упала в Новосибирской области — как не допустить демографического кризиса
Сегодня, 05:12
В сентябре мэрия объявит конкурс на проектирование линии новосибирского метро
Сегодня, 03:55
Женщины напали на полицейских во время драки с цыганами в Новосибирске
Сегодня, 03:35
1,3 млн рублей украли сотрудники кредитного кооператива в Новосибирской области
Сегодня, 03:32
Пятеро мужчин утонули в водоемах Новосибирской области за неделю
Вчера, 12:57
Прохожие «надавали» мужчине в Новосибирске, который избил ребенка за своего сына
Вчера, 11:45