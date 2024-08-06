Из-за долгов новосибирец призывал к терроризму от имени друга

Затем планшет был спрятан на территории дома должника. После этого в гости пришли уже сотрудники ФСБ. Ложного доносчика рассекретили. После расследования уголовного дела, его приговорили к 5 годам колонии. Также ему запретили полноценно пользоваться интернетом на 2,6 лет.