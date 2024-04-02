КВН-команда «Столик» вылетела из шоу «Лига городов» и упустила 10 млн рублей

Команда «Столик» из Чулыма снова проиграла в шоу «Лига городов» на ТНТ, несмотря на хорошее выступление. Жюри отдало свои голоса в пользу других соперников.