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Апрель
КВН-команда «Столик» вылетела из шоу «Лига городов» и упустила 10 млн рублей
Команда «Столик» из Чулыма снова проиграла в шоу «Лига городов» на ТНТ, несмотря на хорошее выступление. Жюри отдало свои голоса в пользу других соперников.
2 апреля, 02:29
Февраль
КВН-команда «Столик» из Чулыма поборется за 10 млн в шоу на ТНТ
Команда КВН «Столик» из Новосибирской области участвует в шоу «Лига городов» на ТНТ с целью выиграть 10 млн рублей.
23 февраля, 15:00
Октябрь 2023
Чулымские юмористы из команды «Столик» попадут на ТВ — они могут получить 10 млн
На телеканале ТНТ появится команда юмористов из Новосибирской области. Молодые люди ранее уже становились звездами комедийных проектов.
27 октября 2023, 04:12

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