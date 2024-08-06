Губернатор подписал соглашение: матч звезд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-Арены»

Лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги приедут в Новосибирск в феврале 2025-го года. Регион примет Фонбет Неделю звезд хоккея 2025.