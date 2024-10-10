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Многонациональный субботник

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10 октября
Приготовлены мешки и пилы — названа дата зачистки мигрантского района
В Хилокском жилмассиве устроят «многонациональный субботник», следует из сообщения пресс-центра мэрии.
10 октября, 05:34

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