Нападающий Константин Суслов заключил контракт с ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» заключил контракт с Константином Сусловым, игравшем в прошлом году за фарм-клуб «Автомобилиста» из Екатеринбурга.