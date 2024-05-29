Неисполнение договора

45 млн на переоснащение завода «Красмаш» похитил бизнесмен из Новосибирска

Новосибирского бизнесмена наказали за хищение денег, выделенных на переоснащение завода «Красмаш», следует из сообщения управления ФСБ по Красноярскому краю.