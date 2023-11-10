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Новосибирская ГЭС

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Ноябрь 2023
Из-за сброса воды на Новосибирской ГЭС может полностью затопить острова
Новосибирская ГЭС меняет режим работы. Сбросы воды увеличатся до двух тысяч кубометров в секунду. Из-за этого может затопить острова в акватории Оби.
10 ноября 2023, 12:40
Август 2023
Штормовое предупреждение: новосибирцам сообщили о критическом обмелении реки Обь
В Новосибирске существенно обмелеет река Обь. Это связано со снижением сбросов воды Новосибирской ГЭС.
30 августа 2023, 08:01
Обновлено 4,5 км асфальта на дамбе ГЭС — ремонт дороги практически завершен
18 августа 2023, 05:20
Январь 2023
Движение по дамбе Новосибирской ГЭС перекрыто в обе стороны из-за ДТП
Две иномарки столкнулись на дамбе Новосибирской ГЭС, в результате было перекрыто движение в обе стороны, сообщает ВК-паблик "АСТ-54".
23 января 2023, 13:55

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