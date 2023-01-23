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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Движение по дамбе Новосибирской ГЭС перекрыто в обе стороны из-за ДТП

Сегодня, 13:55
Фото: ВК-сообщество "АСТ-54"
Инцидент на дамбе
Две иномарки столкнулись на дамбе Новосибирской ГЭС, в результате было перекрыто движение в обе стороны, сообщает ВК-паблик "АСТ-54".

"Столкнулись черный кроссовер Infiniti fx37 и серебристый универсал Mitsubishi Lancer, перекрыв все полосы дорожного движения", - говорится в публикации.

Подписчики сообщества написали в комментариях, что из-за ДТП им пришлось простоять на месте около 40 минут.

Ранее сообщалось, что мощный снегопад, обрушившийся на Новосибирск в понедельник вечером, спровоцировал 10-балльные пробки. Судя по картам 2ГИС, еще одной важной причиной заторов стала "эпидемия" ДТП.

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До этого в столице Сибири на остановке общественного транспорта возле театра «Красный факел» не поделили дорогу автобусы № 64 и № 96.

#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская ГЭС#Дамба#ДТП
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