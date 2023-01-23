Движение по дамбе Новосибирской ГЭС перекрыто в обе стороны из-за ДТП

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
"Столкнулись черный кроссовер Infiniti fx37 и серебристый универсал Mitsubishi Lancer, перекрыв все полосы дорожного движения", - говорится в публикации.
Подписчики сообщества написали в комментариях, что из-за ДТП им пришлось простоять на месте около 40 минут.
Ранее сообщалось, что мощный снегопад, обрушившийся на Новосибирск в понедельник вечером, спровоцировал 10-балльные пробки. Судя по картам 2ГИС, еще одной важной причиной заторов стала "эпидемия" ДТП.
До этого в столице Сибири на остановке общественного транспорта возле театра «Красный факел» не поделили дорогу автобусы № 64 и № 96.