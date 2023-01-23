Новосибирцы поют матерные частушки в 10-балльных пробках: ад заснеженных дорог

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Снежный коллапс спровоцировал ужасные пробки в столице Сибири. Судя по картам 2ГИС, еще одной важной причиной вечерних заторов стала "эпидемия" ДТП.
В обе стороны стоит Фабричная и Большевистская, нет движения по улице Кирова и Октябрьской магистрали.
В длинную очередь выстроились автомобили, направляющиеся на правый берег по Дмитровскому мосту, в то время как Октябрьский стоит в обоих направлениях.
Массивные заторы сковали движение на Стационарной, Ватутина и Титова.
Разгневанные автолюбители вымещают свои эмоции в сообщениях:
"Руководителя сей деревни на кол посадить за пробки и неубранные дороги", - предлагает водитель на площади Энергетиков.
"В этих пробках можно родиться, состарится и помереть", - пессимистично замечает автолюбитель, въезжающий на Ватутина.
"Не, не поеду я домой, поработаю еще", - испугался пробок водитель на Красном проспекте.
Ранее Aras.info писал о последствиях ужасного снегопада: улицы Новосибирска в снегу, автомобили застревают в сугробах.