atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Новосибирцы поют матерные частушки в 10-балльных пробках: ад заснеженных дорог

Сегодня, 11:48
Фото: 2ГИС
Новосибирск стоит в километровых пробках

Снегопад стал причиной 10-балльные пробок в Новосибирске вечером 23 января

Десятибалльные пробки сковали движение на дорогах Новосибирска.

Снежный коллапс спровоцировал ужасные пробки в столице Сибири. Судя по картам 2ГИС, еще одной важной причиной вечерних заторов стала "эпидемия" ДТП.

В обе стороны стоит Фабричная и Большевистская, нет движения по улице Кирова и Октябрьской магистрали.

В длинную очередь выстроились автомобили, направляющиеся на правый берег по Дмитровскому мосту, в то время как Октябрьский стоит в обоих направлениях.

Массивные заторы сковали движение на Стационарной, Ватутина и Титова.

Разгневанные автолюбители вымещают свои эмоции в сообщениях:

"Руководителя сей деревни на кол посадить за пробки и неубранные дороги", - предлагает водитель на площади Энергетиков.

"В этих пробках можно родиться, состарится и помереть", - пессимистично замечает автолюбитель, въезжающий на Ватутина.

"Не, не поеду я домой, поработаю еще", - испугался пробок водитель на Красном проспекте.

Ранее Aras.info писал о последствиях ужасного снегопада: улицы Новосибирска в снегу, автомобили застревают в сугробах.

#Пробки#ДТП#Комментарии#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Мощный снегопад обрушился на Новосибирск: машины и люди увязли в метровых сугробах
Сегодня, 11:06
Новосибирцы несут цветы к месту гибели девушки, упавшей на парня из окна дома
Сегодня, 06:43
За что убивают таксистов в Новосибирске: деньги, автомобиль и жадность
Сегодня, 09:48
«Им нужны деньги»: новосибирца могут не пустить к впавшей в кому на Бали жене
Сегодня, 07:17
Сибирячка купила новый айфон…. с сим-картой прежнего клиента
Сегодня, 09:24