Общественный экспертный совет

За пешеходную улицу Ленина проголосовали эксперты в Новосибирске

Члены общественного экспертного совета Новосибирска проголосовали за превращение улицы Ленина в пешеходной, сообщила в соцсетях бывшая вице-мэр Анна Терешкова.