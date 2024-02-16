Ориентировка

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Февраль
Под Новосибирском пропала 16-летняя девочка в кепке
В Новосибирской области пропала 16-летняя девочка из города Обь, которая не вернулась домой вчера вечером.
16 февраля, 01:44
Молодую девушку в светлом пуховике и унтах ищут пять дней в Новосибирске
В Новосибирске продолжаются поиски 20-летней девушки Александры Решетниковой, которая пропала в начале февраля.
9 февраля, 02:28
Декабрь 2023
11-летний школьник пропал в Новосибирске — что известно о мальчике, как идут поиски
В Новосибирске ищут не вернувшегося со школы мальчика, подробности рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
22 декабря 2023, 01:18
Сентябрь 2023
Четвертое исчезновение: 15-летняя Мишель вновь пропала без вести в Новосибирске
В Новосибирске пропала 15-летняя девочка Мишель, которую уже искали на прошлой неделе. Подробнее сообщают в «ЛизаАлерт».
21 сентября 2023, 01:20

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