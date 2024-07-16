Оштрафование

За задержку рейса на 15 часов оштрафовали авиакомпанию «ЮТэйр» в Новосибирске

В Новосибирске за многочасовую задержку вылета в Сургут оштрафована авиакомпания «ЮТэйр», следует из сообщения транспортной прокуратуры.