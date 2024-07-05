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Отдых на природе

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Июль
Где отдохнуть с палаткой в Новосибирской области — топ-5 кемпингов с отзывами
В Новосибирской области в разгаре лето, и наша задача — максимально использовать все возможности для активного отдыха на природе.
5 июля, 12:38
Май
Где нельзя отдыхать у воды в Новосибирске, рассказали спасатели
Далеко не все берега в регионе пригодны для безопасного отдыха, особенно стоит быть внимательными, если вы взяли с собой детей, предупредили спасатели МАСС.
9 мая, 05:23
Январь
Новосибирец Игорь Ожерельев снял фильм о восхождении на Эверест
Предприниматель и путешественник из Новосибирской области Игорь Ожерельев снял документальную ленту о восхождении на Эверест. Видео опубликовано на YouTube-канале сибиряка.
13 января, 07:25
Декабрь 2023
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
4 декабря 2023, 04:02

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