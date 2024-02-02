Перерасчеты

СГК запустила в Новосибирске горячую линию по перерасчетам за тепло

СГК запустила в Новосибирске горячую линию по перерасчетам платы за теплоэнергию из-за повреждений на теплосетях. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба компании.