Поиск тела

С помощью эхолота нашли тело утонувшего в техническом водоеме новосибирца

В Новосибирске спасатели с помощью эхолота отыскали тело 20-летнего парня, утонувшего ночью в техническом водоеме, следует из сообщения пресс-центра мэрии