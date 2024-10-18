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Секс-шоп

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2024
Возбужденные покупатели приставали к продавцу в секс-шопе Новосибирска
В течение последней недели два инцидента с участием пьяных посетителей произошли в новосибирских секс-шопах, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
18 октября, 07:51
2023
Бойцы ГБР собрались у секс-шопа в Новосибирске — что они там увидели
Школьники из Новосибирска подшучивали над продавцом секс-шопа, после чего мужчина вызвал охрану, которая рассказала им о возможной статье за хулиганство.
18 октября 2023, 05:58
В Новосибирске секс-шоп оштрафовали из-за вибраторов — что с ними было не так
Житель Новосибирска пожаловался в УФАС региона на секс-шоп «Lust boutique» из-за вибраторов. А точнее из-за рекламы про них в 2ГИС.
25 августа 2023, 09:04
Новосибирец в камуфляже трижды за ночь ломился в секс-шоп
В Новосибирске в ночное время мужчина в камуфляже трижды пытался проникнуть в секс-шоп, после чего был задержан полицией. Об этом стало известно из ВК-группы «АСТ-54».
24 июня 2023, 03:17

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