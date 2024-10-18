В Новосибирске секс-шоп оштрафовали из-за вибраторов — что с ними было не так

Житель Новосибирска пожаловался в УФАС региона на секс-шоп «Lust boutique» из-за вибраторов. А точнее из-за рекламы про них в 2ГИС.