Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск

Владелец ресторанного холдинга Денис Иванов ранее встретился с актером в своем московском ресторане «СибирьСибирь». Не исключено, что в Новосибирске встреча пройдет в одноименном заведении.